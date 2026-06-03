Η «Pizza Connection» Χριστιανοδημοκρατών και Πρασίνων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Άνεγκρετ Κραμπ-Κάρενμπαουερ, πρώην ηγέτης της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), θα συμμετάσχει σε συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων στη Λειψία στα τέλη Απριλίου.

Η συμμετοχή της Κραμπ-Κάρενμπαουερ στη συνάντηση έχει σκοπό τη διερεύνηση συνεργασίας και την αποτροπή της κατάρρευσης της κοινωνίας, θέματα που αξιώνουν και οι δύο πλευρές, σύμφωνα με δηλώσεις του συμπροέδρου των Πρασίνων, Φέλιξ Μπάναστσακ.

Η Κραμπ-Κάρενμπαουερ είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ, οργανισμού στενά συνδεδεμένου με την CDU, ο οποίος συνεργάζεται με τους Πράσινους σε κοινά κοινωνικά ζητήματα.

Τριάντα χρόνια πριν, σε μια πιτσαρία στη Βόννη, τα δύο αντίπαλα κόμματα ψηλάφιζαν προσεκτικά τις δυνατότητες συνεργασίας τους. Τώρα μια επαναπροσέγγιση δείχνει όχι και τόσο απίθανη.Mε ελαφρά αδιάφορο ύφος η συμπρόεδρος των Πρασίνων της Γερμανίας, Φραντσίσκα Μπράντνερ, ανακοίνωσε μια έκπληξη πριν από την έναρξη της συνόδου της κοινοβουλευτικής της ομάδας: Η Άνεγκρετ Κραμπ-Κάρενμπαουερ, πρώην ηγέτης της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), θα είναι προσκεκλημένη στη συνάντηση και των 85 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Λειψία στα τέλη Απριλίου.



Ο άλλος συμπρόεδρος, Φέλιξ Μπάναστσακ, δήλωσε στην DW: «Η Άνεγκρετ Κραμπ-Κάρενμπαουερ είναι η πρόεδρος του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ, το οποίο, όπως και εμείς, εργάζεται επίσης πάνω στο ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε την κατάρρευση της κοινωνίας σε αυτές τις εποχές. Και γι' αυτό, χρειαζόμαστε επίσης μια κεντρώα CDU». Το Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ είναι ένας οργανισμός στενά συνδεδεμένος με την CDU.

Πηγή: Deutsche Welle

Πριν από έναν χρόνο στα μαχαίριαΜόλις τον περασμένο χρόνο οι Πράσινοι και οι συντηρητικοί θεωρούνταν πολιτικά απομακρυσμένοι μεταξύ τους. Η συμμαχία CDU/CSU ανακήρυξε τους Πράσινους έναν από τους κύριους αντιπάλους της στην εκστρατεία για τις πρόωρες εκλογές του Φεβρουαρίου του 2025. Εκείνη την εποχή, οι Πράσινοι εξακολουθούσαν να συγκυβερνούν σε συνασπισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας, αφού το φιλελεύθερο FDP είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση λίγους μήνες νωρίτερα μετά από μια διαμάχη.Για πολλούς μήνες μετά, τα λόγια του μελλοντικού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εξακολουθούσαν να αντηχούν στα αυτιά των Πρασίνων. Λίγο πριν από τις εκλογές στα τέλη Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στο Μόναχο, είχε δηλώσει: «Η Αριστερά τελείωσε. Δεν υπάρχει πλέον αριστερή πλειοψηφία και καμία αριστερή πολιτική στη Γερμανία». Και ο Μερτς πρόσθεσε ότι δεν θα ακολουθούσε πολιτικές «για κανέναν πράσινο και αριστερό τρελό σε αυτόν τον κόσμο».Τι είναι οι… δεσμοί της πίτσας;Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε και οι Πράσινοι είναι πλέον κόμμα της αντιπολίτευσης. Κάποιες εντάσεις έχουν υποχωρήσει. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πλέον αναφορές ότι μεμονωμένοι πολιτικοί και από τις δύο πλευρές συναντώνται ξανά τακτικά. Και η μαγική λέξη για αυτό είναι: Pizza Connection. Αλλά τι σχέση έχουν οι πολιτικοί των Πρασίνων και των Συντηρητικών με το ιταλικό εθνικό πιάτο; Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, πριν από περίπου 30 χρόνια, εκπρόσωποι της τότε έντονα συντηρητικής CDU και των Πρασίνων συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε μια πιτσαρία στη Βόννη, έδρα ακόμα κυβέρνησης και κοινοβουλίου. Ο Τζεμ Έζντεμιρ, νυν πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης, ήταν εκεί για τους Πράσινους, όπως και η μετέπειτα ομοσπονδιακή υπουργός Περιβάλλοντος Στέφι Λέμκε. Εκπρόσωποι των Συντηρητικών ήταν ο Πέτερ Άλτμαϊερ, μετέπειτα επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας υπό την Άνγκελα Μέρκελ, και ο Νόρμπερτ Ρέτγκεν, ακόμα επιδραστικός ειδικός εξωτερικής πολιτικής της CDU. Οι στόχοι τους: να διερευνήσουν κοινά σημεία και να συζητήσουν τις διαφορές.Νέες μυστικές συνομιλίες στο ΒερολίνοΚαι μετά την παγωμένη ατμόσφαιρα του περασμένου έτους, υπάρχει τώρα μια νέα «Pizza Connection», αυτή τη φορά στο Βερολίνο, όπως αναφέρουν πολλά μέσα ενημέρωσης. Ποιοι συμμετέχουν κρατείται μυστικό και από τις δύο πλευρές, όπως και η τοποθεσία. Αλλά η Φραντσίσκα Μπράντνερ δήλωσε στην DW: «Η Pizza Connection υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Τώρα είναι η σειρά της επόμενης γενιάς. Και είναι καλό που συνεχίζει να υπάρχει αυτό, όπως και άλλα κανάλια επικοινωνίας».Ενώ οι Πράσινοι και οι Συντηρητικοί είναι αντίπαλοι στην Ομοσπονδιακή Βουλή, σε δύο γερμανικά κρατίδια, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, οι πρωθυπουργοί των κρατιδίων της CDU κυβερνούν σε συνασπισμό με τους Πράσινους. Και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη μάλιστα, οι Πράσινοι ηγούνται και διαμορφώνουν την κυβερνητική πολιτική μαζί με τους Χριστιανοδημοκράτες εδώ και χρόνια. Μάλιστα από την άνοιξη με τον νέο πρωθυπουργό του κρατιδίου, Τζεμ Έζντεμιρ, έναν από τους θαμώνες της… πιτσαρίας τότε.«Αυτό είναι θετικό για τη δημοκρατία»«Θα είναι θετικό για τη δημοκρατία μας αν CDU και CSU συνειδητοποιήσουν - και ίσως και ο κ. Μάρκους Ζέντερ το συνειδητοποιήσει - ότι οι Πράσινοι δεν είναι ο κύριος αντίπαλος», δήλωσε η Φραντσίσκα Μπράντνερ στην DW. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω καμιά λαχτάρα για τον κ. Ζέντερ ή τον κ. Μερτς», πρόσθεσε η πολιτικός των Πρασίνων. Ειδικά ο ηγέτης της CSU, Μάρκους Ζέντερ, πρωθυπουργός της Βαυαρίας, επιτέθηκε επανειλημμένα στους Πράσινους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.Οι επιπτώσεις έγιναν αισθητές, ειδικά από όσους επηρεάστηκαν άμεσα: Ο πρώην Πράσινος υπουργός Οικονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, συμμετείχε πρόσφατα σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το περιοδικό ειδήσεων «Der Spiegel» στο Βερολίνο και είπε για τον ηγέτη της CSU: «Ο Μάρκους Ζέντερ είναι πραγματικά ένας από εκείνους τους ανθρώπους που δεν θαυμάζω καθόλου».Οι Πράσινοι σταθερά μπροστά από το SPDΦαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί που πρέπει να ξεκαθαριστούν μεταξύ των πρώην μελών των Πρασίνων στην κυβέρνηση και της νυν ηγεσίας των Χριστιανοδημοκρατών, αλλά πολλοί πολιτικοί και από τις δύο πλευρές επιθυμούν να διερευνήσουν εάν τα δύο κόμματα μπορούν να συνεργαστούν στενότερα σε ομοσπονδιακό επίπεδο στο μέλλον. Για μήνες τώρα, οι Πράσινοι έχουν σταθερά υψηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις από τους Σοσιαλδημοκράτες - τον νυν εταίρο συνασπισμού της CDU/CSU.Οι Πράσινοι θα μπορούσαν επομένως να καταστούν ολοένα και πιο σημαντικοί ως πιθανός εταίρος. Η μακρά προϊστορία των συναντήσεων της Pizza Connection στη Βόννη αποδεικνύεται και από κάτι ακόμα: το εστιατόριο Sassella, τόπος πολλών από αυτές τις επαφές, έκλεισε πριν από έναν χρόνο. Ωστόσο, φέρεται να συνεχίζει να φιλοξενεί ειδικές εκδηλώσεις. Ίσως υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο για Χριστιανοδημοκράτες και Πράσινους υπό νέες συνθήκες στο μέλλον.Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.