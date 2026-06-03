Χάθηκαν τα μηνύματα Στάρμερ - Μάντελσον λόγω ρύθμισης στο WhatsApp

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε ότι ο Κιρ Στάρμερ χρησιμοποιεί μια λειτουργία στο WhatsApp που επιτρέπει στα μηνύματα να διαγράφονται μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού και του Πίτερ Μάντελσον ενδέχεται να έχουν χαθεί οριστικά.

Η πλευρά του πρωθυπουργού επέμεινε ότι ο Στάρμερ χρησιμοποιεί την επίμαχη λειτουργία σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες την επιτρέπουν εφόσον «δεν επηρεάζει την τήρηση αρχείων ή τις αρχές διαφάνειας».

Ωστόσο, διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με το πόσα μηνύματα μεταξύ του Στάρμερ και του πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ μπορεί να λείπουν από την τελευταία παρτίδα των «αρχείων Μάντελσον», που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

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