Παναθηναϊκός: Το μόνιμο… κρυφό χαρτί με Ολυμπιακό σε πρωτάθλημα και κύπελλο

Ήρθε η στιγμή του εναρκτήριου τζάμπολ των φετινών τελικών της GBL. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το Game 1 αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα. Το σύνολο του coach Αταμάν καλείται να ξαναβρεί το χαμένο του ηθικό και πρεστίζ, μέσω μιας καλής εμφάνισης που θα οδηγήσει σε break με το «καλησπέρα».

Οι αναμετρήσεις των εγχώριων διοργανώσεων διαφέρουν αισθητά από αυτές της EuroLeague. Και ο λόγος είναι απλός. Ο περιορισμός στους ξένους αθλητές επηρεάζει το rotation των προπονητών. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό κάνει ιδιαιτέρως σημαίνουσα την απόδοση των γηγενών παικτών.

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Πηγή: skai.gr

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