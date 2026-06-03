Τροχαία δυστυχήματα με 2 νεκρούς σε Ασπρόπυργο και Αφίδνες 

Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης σε Ασπρόπυργο και Αφίδνες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα έχασε τη ζωή του ένας 75χρονος που παρασύρθηκε από φορτηγό στη συμβολή της Λ. ΝΑΤΟ με την οδό Θρασυβούλου, στον Ασπρόπυργο.

Ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου κατέληξε λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 54χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού.

Το δεύτερο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λ. Τυρταίου 34 στις Αφίδνες, με μια 72χρονη να παρασέρνεται θανάσιμα επίσης από φορτηγό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 64χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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