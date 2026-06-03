Τροχαία δυστυχήματα με 2 νεκρούς σε Ασπρόπυργο και Αφίδνες 

Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης σε Ασπρόπυργο και Αφίδνες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.
Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα έχασε τη ζωή του ένας 75χρονος που παρασύρθηκε από φορτηγό στη συμβολή της Λ. ΝΑΤΟ με την οδό Θρασυβούλου, στον Ασπρόπυργο.
Ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου κατέληξε λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 54χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού.
Το δεύτερο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λ. Τυρταίου 34 στις Αφίδνες, με μια 72χρονη να παρασέρνεται θανάσιμα επίσης από φορτηγό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Ο 64χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.