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Πανελλαδικές: Σήμερα η «μάχη» σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία για τα ΓΕΛ

Το skai.gr, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, θα δημοσιεύει άμεσα τα θέματα, τις εκτιμήσεις και τις προτεινόμενες απαντήσεις

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Πανελλαδικές

Τα πρώτα μαθήματα Προσανατολισμού δίνουν σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Το skai.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ

  • 5 Ιουνίου: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική
  • 8 Ιουνίου: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

  • 4-15 Ιουνίου: Μαθήματα ειδικότητας

Ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

  • 16-25 Ιουνίου: εξετάσεις ειδικών μαθημάτων
  • 15-26 Ιουνίου: υγειονομικές εξετάσεις και αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ

Η φετινή περίοδος εξετάσεων ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου, με τους υποψηφίους να διανύουν την πιο απαιτητική φάση της σχολικής χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πανελλαδικές 2026 Πανελλήνιες Εξετάσεις ΓΕΛ
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