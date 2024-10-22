Ραγδαία αύξηση των φορολογικών εσόδων από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις καταγράφει η ΑΑΔΕ σύμφωνα με τον διοικητή, Γιώργο Πιτσιλή.

Μιλώντας στην Prodexpo, ο διοικητής της ΑΑΔΕ είπε ότι το 2017 τα φορολογικά έσοδα ήταν περίπου 70 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι έφθασαν τα 740 εκατ. ευρώ. Φέτος, στο πρώτο 9μηνο, έχουμε έσοδα 742 εκατ. ευρώ (έναντι 640 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2023) και εκτιμούμε ότι στο τέλος της χρονιάς θα φτάσουμε τα 830 εκατ. ευρώ», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Υπογράμμισε ότι η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει, σε συνεργασία με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, εργαλεία που παρέχουν ποιοτικά δεδομένα για την αγορά.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, 6.200 νομικά πρόσωπα έχουν δηλώσει πάνω από 3 ακίνητα, με την εικόνα συμμόρφωσης στη νομοθεσία να είναι καλή, καθώς το 90% έχει ανοίξει βιβλία, περίπου 500 έχουν δώσει λάθος κωδικούς, ενώ άλλοι 500 δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια.

«Τους έχουμε εντοπίσει και θα τους ενοχλήσουμε το επόμενο διάστημα για να συμμορφωθούν», είπε ο κ. Πιτσιλής, προσθέτοντας ότι πλέον μόνο το 12% των καταχωρήσεων στις πλατφόρμες αυτές είναι προβληματικό.

Πηγή: skai.gr

