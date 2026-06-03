Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη, αστυνομική επιχείρηση του «ελληνικού FBI» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που δίνονταν παράνομα μέσω του οργανισμού.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος ΚΥΔ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα.

Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος είναι στα 2.700.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.

Αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

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