Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στο Σαουθάμπτον, στη Βρετανία, όταν διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις καταστολής κατά τη διάρκεια κινητοποίησης για τον θάνατο του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νόουακ.

Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το τοπικό αστυνομικό τμήμα κρατώντας βρετανικές σημαίες και φωνάζοντας «δεν μπορώ να αναπνεύσω», τα τελευταία λόγια του νεαρού Χένρι πριν χάσει τις αισθήσεις του και καταλήξει.

Η ένταση μεταφέρθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης όταν μια μικρή ομάδα αποσχίστηκε και άρχισε να πετάει μπουκάλια, πέτρες, και κάδους στις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στο σημείο.

Ορισμένοι έσπρωξαν έναν μεγάλο τροχήλατο κάδο απορριμμάτων σε κατηφόρα προς τους αστυνομικούς, ενώ άλλοι φώναζαν ρυθμικά το όνομα «Χένρι, Χένρι».

Δύο άτομα συνελήφθησαν.

Στη συγκέντρωση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Νόουακ, η οποία ακολουθήθηκε από χειροκροτήματα.

Πολλά πλακάτ έγραφαν συνθήματα όπως «Σώστε τα παιδιά μας» και «Η ασφάλεια είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο», με κάποιους να κρατούν φωτογραφίες του αδικοχαμένου φοιτητή.

Μια γυναίκα κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Δεν είμαι ρατσίστρια, απλώς μια ανήσυχη μητέρα».

⚡️#LATEST Crowds continue to attack riot police in Southampton, England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/EPXXJ7TQII — War Monitor (@WarMonitors) June 2, 2026

Το πλήθος, στο οποίο βρισκόταν και ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, έμεινε για αρκετές ώρες στο σημείο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Echo, ο Ρόμπινσον απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους ανακοινώνοντας την παραίτηση ενός εκ των εμπλεκόμενων αστυνομικών, δηλώνοντας: «Δεν θέλουμε να παραιτηθεί, τον θέλουμε στη φυλακή».

Οι εικόνες στους δρόμους του Σαουθάμπτον χαρακτηρίστηκαν «απολύτως απαράδεκτες» από την υπουργό εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ. «Η οικογένεια Νόουακ έκανε χθες μια ισχυρή έκκληση να μην επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί ο θάνατος του Χένρι για να δημιουργηθεί περαιτέρω διχασμός. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την καπήλευση αυτής της τραγωδίας με σκοπό την υποκίνηση βίας», ξεκαθάρισε, προειδοποιώντας ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν όλη την αυστηρότητα του νόμου.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, χαρακτήρισε τη δολοφονία «ποταπή πράξη που θα τιμωρηθεί με την αυστηρότερη ποινή», αναγνωρίζοντας πως η οικογένεια του θύματος δικαιούται απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγική δολοφονία συνέβη τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο 18χρονος φοιτητής Χένρι Νόουακ επέστρεφε σπίτι του μετά από νυχτερινή έξοδο. Εκεί δέχθηκε δολοφονική επίθεση από τον 23χρονο Σιχ, Βίκρουμ Ντίγκουα. Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ο Ντίγκουα κατηγόρησε τον αιμόφυρτο φοιτητή για ρατσιστική επίθεση, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να του περάσουν χειροπέδες ενώ ξεψυχούσε.

Ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη έκτιση τα 21 έτη.



Πηγή: skai.gr

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