Σε μια κίνηση-έκπληξη ενόψει της παρουσίασης σε επενδυτές (roadshow), η SpaceX του Ίλον Μασκ σχεδιάζει να σταθεροποιήσει την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς της (IPO) στα 135 δολάρια ανά μετοχή για να αντλήσει το ποσό-ρεκόρ των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγή στο Reuters που γνωρίζει το θέμα.

Η εταιρεία πυραύλων και δορυφορικών επικοινωνιών σχεδιάζει να πουλήσει 555,6 εκατομμύρια μετοχές, ανέφερε η πηγή. Στοχεύει σε μια αποτίμηση 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσαν δύο άλλοι άνθρωποι.

Η εισαγωγή αυτή ηγείται ενός κύματος ιδιωτικών εταιρειών υψηλού προφίλ που προετοιμάζονται να δοκιμάσουν τις δημόσιες αγορές μετά από χρόνια υποτονικής δραστηριότητας στις IPO μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τη SpaceX να αναμένεται να ακολουθηθεί από τους γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic.

Η SpaceX στοχεύει να καταρρίψει ρεκόρ και να σπάσει την παράδοση με τη δημόσια προσφορά.

Μια σταθερή τιμή πριν από τις παρουσιάσεις σε επενδυτές και τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη.

Οι εταιρείες που σχεδιάζουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο συνήθως ορίζουν ένα εύρος τιμών για να πλαισιώσουν τις προσδοκίες αποτίμησης και να επιτρέψουν την προσαρμογή της τιμολόγησης με βάση τη ζήτηση των επενδυτών. Η ισχυρή ζήτηση μπορεί να ωθήσει την τελική τιμή στο ανώτατο όριο του εύρους, ή και πάνω από αυτό, πριν από το ντεμπούτο στην αγορά.

Το roadshow της SpaceX ξεκινά την Πέμπτη. Νωρίτερα πραγματοποίησε ορισμένες συναντήσεις «βολιδοσκόπησης» με επενδυτές.

Τα σχέδια της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της άντλησης κεφαλαίων, ενδέχεται να αλλάξουν καθώς ξεκινούν οι συναντήσεις με τους επενδυτές, προειδοποίησαν οι πηγές.

Δεν υπάρχει κανόνας που να απαγορεύει το αντισυμβατικό σχέδιο της SpaceX για τον καθορισμό σταθερής τιμής για την IPO, δήλωσε ο Γουέιχενγκ Τσεν, ανώτερος εταίρος στο Χονγκ Κονγκ της αμερικανικής νομικής εταιρείας Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

«Ο Μασκ ακολουθεί απλώς μια προσέγγιση "πάρτο ή άφησέ το", η οποία λειτουργεί για τους οπαδούς του και είναι επίσης λογική δεδομένων των συνθηκών της αγοράς και της έλλειψης συγκρίσιμων μεγεθών», δήλωσε ο Τσεν.

Αποστολή στον Άρη και διστημικά κέντρα δεδομένων

Ο Μασκ έχει ξαναγράψει το εγχειρίδιο των IPO για τη SpaceX με πολλούς άλλους τρόπους, από το σχέδιο να δώσει στους ιδιώτες επενδυτές μεγαλύτερο ρόλο στις κατανομές, μέχρι την πίεση για πρόωρη ένταξη σε χρηματιστηριακούς δείκτες και τη διάρθρωση της εταιρικής διακυβέρνησης με τρόπο που να διατηρεί τον ισχυρό έλεγχο του ιδρυτή.

Η αποτίμηση της εταιρείας βασίζεται στην κυριαρχία της SpaceX σε τεχνολογίες και αγορές που δεν υπάρχουν ακόμη - από αποστολές στον Άρη έως κέντρα δεδομένων AI στο διάστημα.

Το Reuters είχε μεταδώσει προηγουμένως ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει έως και το 30% της προσφοράς σε ιδιώτες επενδυτές, μια ασυνήθιστα μεγάλη μερίδα για το λιανικό κοινό, με στόχο να αξιοποιήσει τη φανατική υποστήριξη προς τον Μασκ και να διευρύνει την ιδιοκτησία της εταιρείας.

Η IPO αναμένεται να διαρθρωθεί ως μια προσφορά αποκλειστικά πρωτογενών μετοχών (all-primary), που σημαίνει ότι όλα τα έσοδα θα πάνε στην εταιρεία και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της SpaceX δεν θα μπορούν να πουλήσουν καμία από τις μετοχές τους στην IPO, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Μασκ θα υποχρεωθεί να διακρατήσει τις μετοχές του στη SpaceX για 366 ημέρες μετά την IPO, δήλωσε μία από τις πηγές, ένα σήμα προς τους επενδυτές για τη δέσμευσή του στην εταιρεία.

Τα έσοδα από την IPO θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που περιλαμβάνουν την επέκταση των υπολογιστικών πόρων AI και του δορυφορικού δικτύου της SpaceX, πρόσθεσε η πηγή.

Η SpaceX συγχωνεύθηκε με τη startup τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, xAI, νωρίτερα φέτος, σε μια συμφωνία που αποτίμησε την εταιρεία πυραύλων στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και τον δημιουργό του AI chatbot Grok στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία δεν έχει άμεσους ομότιμους ανταγωνιστές, γεγονός που καθιστά την αποτίμησή της θέμα ερμηνείας.

Η Morningstar τοποθέτησε την τιμή της SpaceX στα 780 δισεκατομμύρια δολάρια, 48% κάτω από την τρέχουσα αποτίμησή της στην ιδιωτική αγορά, σύμφωνα με ερευνητικό σημείωμα της 1ης Ιουνίου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού προέρχεται από τη δραστηριότητα δορυφορικών επικοινωνιών Starlink, η οποία οδήγησε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, των κερδών και της ανάπτυξής της πέρυσι.

Η SpaceX, ωστόσο, έχει συνδέσει τις περισσότερες από τις προοπτικές ανάπτυξής της με την τεχνητή νοημοσύνη, και τα σχέδιά της βασίζονται σε τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί για ένα σημαντικό μέρος των μελλοντικών εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των ηλιοκίνητων κέντρων δεδομένων στο διάστημα, καθώς στοχεύει σε μια δυνητική αγορά 28,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Reuters.

Με αποτίμηση 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και με την εταιρεία να καταγράφει έσοδα 18,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, η SpaceX θα διαπραγματευόταν με έναν πολλαπλασιαστή τιμής προς έσοδα (price-to-revenue) των τελευταίων 12 μηνών στο 93,7.

Στην ίδια βάση, η διαστημική εταιρεία Rocket Lab διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή 118, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir Technologies στο 81 και η Tesla στο σχεδόν 17.

Η SpaceX δεν μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E), καθώς κατέγραψε καθαρή ζημία πέρυσι.

Κύμα γιγαντιαίων IPO

Η εισαγωγή αναμένεται να ξεκινήσει ένα κύμα γιγαντιαίων IPO, με τις SpaceX, OpenAI και Anthropic να είναι έτοιμες να προσθέσουν μαζί σχεδόν 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση στις δημόσιες αγορές και να εντείνουν τον ανταγωνισμό για τα δολάρια των επενδυτών.

Για πολλούς επενδυτές, το στοίχημα αφορά εξίσου τον Μασκ όσο και τη SpaceX. Το ιστορικό του στην εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Tesla και η ικανότητά του να κινητοποιεί τους μικροεπενδυτές θα μπορούσαν ομοίως να τονώσουν την ισχυρή ζήτηση για μετοχές, όπως έχει κάνει η φήμη του για προηγούμενα εγχειρήματα.

«Όταν είσαι η πιο πολυαναμενόμενη IPO όλων των εποχών, μπορείς να ζητήσεις από τους επενδυτές να προσαρμοστούν στη δική σου διαδικασία αντί για το αντίθετο», δήλωσε ο Κρεγκ Κόμπεν, πρώην συν-επικεφαλής των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών Ασίας-Ειρηνικού της Bank of America, αναφερόμενος στην ασυνήθιστη προσέγγιση της SpaceX για την IPO.

Παρόλα αυτά, δύο από τις τρεις δραστηριότητες της SpaceX «καίνε» μετρητά, με μόνο τον τομέα συνδεσιμότητας, που φιλοξενεί τον δορυφορικό αστερισμό Starlink, να παράγει κέρδη και να θεωρείται ευρέως ως η μεγάλη πηγή κερδών της εταιρείας.

Τα έσοδα της SpaceX αυξήθηκαν στα 4,69 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, από 4,07 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο. Οι ζημίες διευρύνθηκαν στα 1,27 δολάρια ανά μετοχή έναντι 18 σεντς ανά μετοχή κατά την ίδια περίοδο.

Το 2025, πέρασε σε καθαρή ζημία 4,94 δισεκατομμυρίων δολαρίων από κέρδη 791 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της παρουσίασης της SpaceX προς τους επενδυτές βασίζεται στον Μασκ, ορισμένες ανησυχίες για την εταιρική διακυβέρνηση θα μπορούσαν να προβληματίσουν τους επενδυτές, λένε ειδικοί.

Μέτρα, συμπεριλαμβανομένης μιας δομής μετοχών διπλής κατηγορίας (dual-class) που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο της IPO, συγκεντρώνουν την ισχύ ψήφου στα χέρια του Μασκ και μιας μικρής ομάδας εσωτερικών προσώπων (insiders).

Η SpaceX στοχεύει να διαπραγματεύεται στον Nasdaq με το σύμβολο "SPCX". Το ντεμπούτο αναμένεται στις 12 Ιουνίου, δήλωσαν δύο από τις πηγές.

Οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup και J.P. Morgan είναι οι συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών για την έκδοση, ηγούμενοι μιας κοινοπραξίας παγκόσμιων επενδυτικών τραπεζών που αναλαμβάνουν τη συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

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