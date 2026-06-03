Ο εκπρόσωπος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στον ANT1 αναφέρθηκε τόσο στην πορεία του νέου πολιτικού φορέα όσο και σε πολιτικές αναφορές που αφορούν τη Μαρία Καρυστιανού και το δημοψήφισμα του 2015.

Όπως είπε, μέχρι στιγμής το κόμμα δεν διαθέτει χορηγούς ούτε εταιρική υποστήριξη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν έχουμε εταιρείες που να μας κάνουν branding, rebranding και όλα τα σχετικά». Περιγράφοντας τη διαδικασία συγκρότησης του νέου πολιτικού εγχειρήματος, ανέφερε ότι «πολίτες διαφορετικοί ενώνονται», με πρώτο βήμα τη σύγκλιση των πεποιθήσεων και στη συνέχεια την προσπάθεια οργάνωσης και οικονομικής στήριξης. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι σύντομα το κόμμα θα αποκτήσει ΑΦΜ και θα απευθύνει κάλεσμα για οικονομική ενίσχυση από τους πολίτες.

Στη συνέχεια, ο κ. Αυγερινός μίλησε και για το δημοψήφισμα του 2015, λέγοντας ότι – αν δεν κάνει λάθος – η Μαρία Καρυστιανού είχε ψηφίσει «όχι», όπως η πλειονότητα των πολιτών, επισημαίνοντας ότι τότε υπήρχαν προσδοκίες για πιο ουσιαστική διαπραγμάτευση της χώρας. «Υπήρξαν ελπίδες ότι θα μπορούσαμε σοβαρότερα να διαπραγματευτούμε την τύχη της Ελλάδας. Ο κ. Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, μετέφερε ότι η ίδια η κ. Καρυστιανού είχε εκφράσει λύπη και αυτοκριτική σκέψη για την τραγωδία στα Τέμπη, σημειώνοντας ότι ένιωσε σε κάποιο βαθμό «συνένοχη» επειδή δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δυστύχημα, «όπως συμβαίνει με ανθρώπους που βιώνουν βαριά απώλεια και αναζητούν ευθύνες και στον εαυτό τους».

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του κόμματος υπογράμμισε ότι δεν βλέπει τον σημερινό πολιτικό συσχετισμό ως πιθανό εταίρο για κοινή πορεία, τονίζοντας ότι απαιτείται «απεγκλωβισμός από το παλιό πολιτικό σκηνικό» και ότι πρέπει να υπάρξει χώρος για νέες πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα που επιδιώκουν κάτι διαφορετικό.

Πηγή: skai.gr

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