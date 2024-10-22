ΔΝΤ: Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 2,3% το 2024 και 2% το 2025

Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με την Ευρωζώνη, τόσο εφέτος όσο και το 2025, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα Τρίτη στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί 2,3% εφέτος και 2% το 2025 έναντι αύξησης 0,8% και 1,2%, αντίστοιχα, για την Ευρωζώνη.

O πληθωρισμός, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat, προβλέπεται στο 2,9% σε μέσα επίπεδα εφέτος και στο 2% το 2025 έναντι 2% και 2,1%, αντίστοιχα στην Ευρωζώνη

Η ανεργία εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 11,1% το 2023 σε μέσα επίπεδα στο 10,5% εφέτος και περαιτέρω στο 10,1% το 2025, ενώ στην Ευρωζώνη αναμένεται να αυξηθεί οριακά εφέτος στο 6% και να μειωθεί στο 5,8% το επόμενο έτος.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να μειωθεί από 6,8% του ΑΕΠ το 2023 στο 6,5% φέτος και περαιτέρω στο 5,3% το 2025, ενώ στην Ευρωζώνη αναμένεται πλεόνασμα 3,1% και 3%, αντίστοιχα.

Η παγκόσμια οικονομία

Για την παγκόσμια οικονομία, το ΔΝΤ προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα μείνει σταθερός στο 3,2% τόσο εφέτος όσο και το 2025, κάτι που είναι ασυνήθιστο για μία περίοδο αποπληθωρισμού, αλλά τονίζει ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι - από μία κλιμάκωση των περιφερειακών πολέμων, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή και τη στροφή σε περιοριστικές πολιτικές στο διεθνές εμπόριο - αυξάνονται και πλέον κυριαρχούν.

Το καλό νέο, σύμφωνα με το Ταμείο, είναι ότι η παγκόσμια μάχη κατά του πληθωρισμού φαίνεται να έχει κερδηθεί σε μεγάλο βαθμό. Μετά το υψηλό επίπεδο του 9,4% που σημειώθηκε σε ετήσια βάση στο γ' τρίμηνο του 2022, προβλέπει τώρα ότι ο γενικός πληθωρισμός θα μειωθεί στο 3,5% στο τέλος του 2025, ελαφρά χαμηλότερα από το μέσο επίπεδο της 20ετίας πριν από την πανδημία. «Στις περισσότερες χώρες, ο πληθωρισμός κυμαίνεται τώρα κοντά στους στόχους των κεντρικών τραπεζών, ανοίγοντας τον δρόμο για νομισματική χαλάρωση από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες», αναφέρει.

Η ανάπτυξη παραμένει ισχυρή στις ΗΠΑ - προβλέπεται στο 2,8% εφέτος και στο 2,2% το 2025, πολύ υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, στις ΗΠΑ το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα και να μειωθεί μόνο οριακά στο 6,1% του ΑΕΠ το 2029, με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος τους να συνεχίσει να αυξάνεται, φθάνοντας το 134% του ΑΕΠ το ίδιο έτος. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη, το χρέος εκτιμάται ότι έχει σταθεροποιηθεί από φέτος στο 88% του ΑΕΠ, με διαφορές βέβαια μεταξύ των χωρών της.

Το ΔΝΤ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν τρεις αλλαγές στις πολιτικές που ακολουθούνται παγκοσμίως.

Πρώτον, μείωση των επιτοκίων, η οποία έχει ήδη αρχίσει και θα στηρίξει τη δραστηριότητα σε μία περίοδο χαλάρωσης της αγοράς εργασίας σε πολλές αναπτυγμένες οικονομίες. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι χρειάζεται εγρήγορση, επειδή ο πληθωρισμός στις τιμές των υπηρεσιών παραμένει πολύ υψηλός, σχεδόν διπλάσιος από τα προ πανδημίας επίπεδα.

Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με τη δημοσιονομική πολιτική καθώς «ο δημοσιονομικός χώρος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Μετά από χρόνια χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής σε πολλές χώρες, είναι τώρα ή ώρα να σταθεροποιηθεί η δυναμική του χρέους και να αποκατασταθούν τα αναγκαία δημοσιονομικά ‘μαξιλάρια'».

Η τρίτη και πιο δύσκολη αλλαγή, όπως σημειώνει το ΔΝΤ, είναι η προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύουν την ανάπτυξη. «Πολλά περισσότερα πρέπει να γίνουν για να βελτιωθούν οι προοπτικές ανάπτυξης και να αυξηθεί η παραγωγικότητα», σημειώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.