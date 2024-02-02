Χειμωνιάτικη λιακάδα: Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για το σαββατοκύριακο

Γενικά αίθριος θα είναι από αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 8 με 11 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου και στη νησιωτική χώρα τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Χαλκιδική όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά τμήματα.Τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν στην Εύβοια και στα ανατολικά και τα βόρεια της ανατολικής Στερεάς.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι ασθενείς μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στην ανατολική Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν βορειοδυτικοί με βαθμιαία εξασθένηση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στις Σποράδες, όπου μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα το πρωί στις Σποράδες έως 5 μποφόρ. Το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα βόρεια με μικρή πιθανότητα για λίγα χιόνια ή χιονόνερο νωρίς το πρωί στην Πάρνηθα. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-02-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-02-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 06-02-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07-02-2024

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι και στην υπόλοιπη χώρα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

