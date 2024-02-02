Σήμερα Παρασκευή Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές από το απόγευμα , προς το βράδυ , στην Κ και Α Μακεδονία , τη Θράκη , στις Σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β - ΒΔ 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δυτικά , και το Αιγαίο έως 15 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 12 με 13 βαθμούς.

Το Σάββατο Στην Χαλκιδική , στην Α. Θεσσαλία , στις Σποράδες, στην Εύβοια , την Α Στερεά , και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Α 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Β 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει μικρή πτώση στα Κ και τα Β .

Τέλος την Κυριακή και τη Δευτέρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι : Δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο , και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά , κατά διαστήματα πυκνότερη. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

