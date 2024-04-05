Σήμερα Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ , και στο ΝΑ Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ έως 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 25 βαθμούς

Το Σάβ/Κυρ Γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα ΒΑ θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5, και στο Αιγαίο έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τέλος τη Δευτέρα Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τοπικές συννεφιές με λίγες βροχές και γρήγορα γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Β – ΒΑ 5 με 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο Α – ΒΑ 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 με 27 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος . Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

