Αραιές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν, ενώ από το μεσημέρι-απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι οποίες θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στην Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα πυκνώσουν και το μεσημέρι-απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνότερες στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνότερες στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τμήματα 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις στα βόρεια από το μέσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές από το βράδυ. Τη νύχτα οι νεφώσεις στα βόρεια κατά τόπους θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Βορειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνότερες στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-04-2024

Αρχικά στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και βαθμιαία στην ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ στα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Γρήγορα από τα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 26 και κατά τόπους τους 27 με 28 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-04-2024

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Γρήγορα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το βράδυ. Στα δυτικά αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-04-2024

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

