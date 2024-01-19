Ραγδαια επιδείνωση του καιρού με «τσουχτερό κρύο» και χιόνια

Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο 20-21/01, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι:

η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

οι βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας

οι χιονοπτώσεις, ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της βόρειας χώρας

οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ραγδαία πτώση το Σαββάτο 20/01 στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και την Κυριακή 21/01 στην υπόλοιπη χώρα.

Η πτώση θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου 20/01 στα βορειοδυτικά και στα βόρεια οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν σταδιακά στα κεντρικά, ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο.

Παράλληλα χιονοπτώσεις αναμένονται από το πρωί στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης οι οποίες σταδιακά έως τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν σε ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς καθώς σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της Μακεδονίας και της Θράκης.

Τη νύχτα του Σαββάτου 20/01 προς Κυριακή 21/01 χιονοπτώσεις αναμένονται και στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου.

Από τις πρωινές ώρες της Κυριακής τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ορεινά της Κεντρικής και Νότιας ηπειρωτικής χώρας, στο Αιγαίο και στο Νότιο Ιόνιο και από το απόγευμα θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη όπου οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν.

Τέλος, θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι (7 έως 9 μποφόρ) αναμένονται στο Αιγαίο μετά το μεσημέρι του Σαββάτου 20/01 ενώ στο Ιόνιο οι ανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στο οδικό δίκτυο τόσο λόγω των χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων που αναμένονται όσο και λόγω του παγετού που θα επικρατεί κατά τόπους, σας προτρέπουμε να συμβουλεύεστε την υπηρεσία μας «Συνθήκες οδικού δικτύου» για τον ασφαλή σχεδιασμό των οδικών σας μετακινήσεων.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, χιονοπτώσεις αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας καθώς σε τμήματα της Ηπείρου και της Στερεάς.

