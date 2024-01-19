Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: «Βουτιά» της θερμοκρασίας ως και 10 βαθμούς από το απόγευμα του Σαββάτου

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και από τα βόρεια με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας (της τάξεως των 8 - 10 βαθμών Κελσίου) και χιονοπτώσεις κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια.

Πιο αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Από τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ τις απογευματινές ώρες θα χιονίσει και σε ημιορεινές περιοχές.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή θα χιονίσει και σε πεδινές περιοχές της βόρειας Ελλάδος και στα ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδος.

β) Από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (21-01-24) οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της Κρήτης ενώ θα σταματήσουν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο.

γ) Τη Δευτέρα (22-01-24) ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες από το μεσημέρι σταδιακά θα σταματήσουν.

Β. Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν:

α) Από τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) αρχικά στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νοτιοδυτικό Αιγαίο .

β) Την Κυριακή (21-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα επεκταθούν και στο υπόλοιπο Αιγαίο.

γ) Από τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (22-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ, αρχικά στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (23-01-24).

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Από τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (20-01-24) μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (21-01-24) στην Ήπειρο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (21-01-24) μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

1. Την Παρασκευή διατηρείται ο ήπιος και ζεστός για την εποχή καιρός με τον υδράργυρο να φτάνει τους 18 με 20°C τοπικά ακόμη και 23°C.

2. Από αργά το απόγευμα του Σαββάτου ξεκινά η #επιδείνωση… pic.twitter.com/KOqBaCBIA4 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 18, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.