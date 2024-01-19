Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά σήμερα Παρασκευή.

Τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φθάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 και κατά τόπους τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Στα υπόλοιπα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από τις μεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-01-2024

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται σε όλη τη χώρα με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα στα βόρεια και τα κεντρικά θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα βόρεια θαλάσσια τμήματα γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ και τις βραδινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 13 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και τα νότια θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και αναμένεται να κυμανθεί στους 19 με 20 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει κατά τόπους τους 22 βαθμούς Κελσίου. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθεί παγετός στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-01-2024

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ανατολικά και νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή ύφεση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα και από τα βορειοανατολικά.

Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, οι οποίες βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, βαθμιαία όμως και εκεί θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων προβλέπεται στα δυτικά από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα από βορρά προς νότο. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.