Χιόνια με τα… κιάλια. Πολύ μικρό ήταν το ποσοστό χιονοκάλυψης στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Μόνο τρεις-τέσσερις χειμερινές κακοκαιρίες κατάφεραν να ξεπεράσουν τον μέσο όρο ποσοστού χιονοκάλυψης στην Ελλάδα. Χρονικά, το πρώτο χιόνι εμφανίστηκε κατά τα τέλη Νοεμβρίου 2023, το δεύτερο στα μέσα με τέλη Δεκεμβρίου 2023 και τα υπόλοιπα δύο μέσα στον Ιανουάριο 2024, οπότε καταγράφηκε το μεγαλύτερο ποσοστό χιονοκάλυψης (22%) για τον χειμώνα 2023-2024.

Από τα μέσα Φεβρουαρίου 2024 μέχρι και σήμερα, το ποσοστό χιονοκάλυψης κινήθηκε εντυπωσιακά χαμηλά, διατηρώντας τιμές κάτω από το 3% της χώρας.

Εικόνα 1. Πορεία ποσοστού χιονοκάλυψης από δορυφορικά δεδομένα στην Ελλάδα από το 2004 μέχρι και το 2023 (ελαφρώς γκρι γραμμές), για το 2024 (κόκκινη γραμμή), καθώς και η μέση τιμή για το 2004-2023 (μαύρη γραμμή).

Φτάνοντας στα μέσα της άνοιξης 2024, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες 15 ημέρες κατάφεραν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο την έκταση χιονοκάλυψης, μειώνοντάς τη κατά το ήμισυ. Είναι ενδεικτικό, ότι στις 21 Μαρτίου 2024 η έκταση χιονοκάλυψης ανήλθε στα 1.450 km2, ενώ στις 6 Απριλίου 2024 περίπου 720 km2 της χώρας καλύπτονται ακόμη με χιόνι. Επομένως, μέσα σε διάστημα 15 ημερών χάθηκαν περίπου 700 km2 χιονιού από τα βουνά της χώρας.

Εικόνα 2. Έκταση χιονοκάλυψης στην Ελλάδα από δορυφορικά δεδομένα στις 21 Μαρτίου 2024.

Εικόνα 3. Έκταση χιονοκάλυψης στην Ελλάδα από δορυφορικά δεδομένα στις 6 Απριλίου 2024.

