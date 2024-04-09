Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές . Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα Νησιά έως 23 βαθμούς.

Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι την Τετάρτη θα πνέουν Β – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα ενισχυθούν λίγο στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη.

Τέλος το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β – ΒΑ ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 και στα Α 7 μποφόρ , με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς.

