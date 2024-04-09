Λογαριασμός
Οι Βόρειοι Άνεμοι από το απόγευμα θα εξασθενήσουν , για να ενισχυθούν και πάλι στο Αιγαίο , από την Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο .

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές . Οι άνεμοι θα πνέουν  Β – ΒΑ στο Ιόνιο  3 με 5 μποφόρ  , και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα Νησιά  έως 23 βαθμούς.

Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.  Οι  Άνεμοι την Τετάρτη θα πνέουν Β – ΒΔ  3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο  τοπικά 6 μποφόρ.  Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα ενισχυθούν λίγο στο Αιγαίο.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη.

Τέλος το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β – ΒΑ ορεινά ίσως σημειωθούν  τοπικές μπόρες.  Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6  μποφόρ  και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β – ΒΑ   4 με 6  και στα Α 7 μποφόρ , με βαθμιαία εξασθένηση.  Θερμοκρασία: έως  24 βαθμούς 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία:  έως 24 βαθμούς.

