Σήμερα Δευτέρα Στην Κρήτη παροδικά αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ , και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 24 βαθμούς και στα Δυτικά τοπικά έως 26 βαθμούς.

Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο την Τρίτη το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές .Οι Άνεμοι την Τρίτη θα πνέουν Β – ΒΑ στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ , με βαθμιαία εξασθένηση. Οι Β Άνεμοι την Τετάρτη, στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ , την Πέμπτη και την Παρασκευή τοπικά 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο Τρίτη και Τετάρτη.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΑ 5 με 7 και στα Α 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

