Ενισχυμένοι Βόρειοι άνεμοι σήμερα Δευτέρα , από αύριο το απόγευμα θα εξασθενήσουν αρκετά. Η θερμοκρασία από αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο .

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα  Στην Κρήτη παροδικά αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν  Β – ΒΑ στο Ιόνιο  4 με 5 μποφόρ  , και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 24 βαθμούς και στα Δυτικά τοπικά έως 26 βαθμούς.

Τρίτη , Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο την Τρίτη το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες βροχές .Οι  Άνεμοι την Τρίτη θα πνέουν Β – ΒΑ στο  Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο  5 με 7 μποφόρ , με βαθμιαία εξασθένηση. Οι Β Άνεμοι την Τετάρτη, στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ , την Πέμπτη και την Παρασκευή τοπικά 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο Τρίτη και Τετάρτη.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β – ΒΑ   5 με 7 και στα Α 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

