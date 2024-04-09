Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.



Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.



Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και βελτίωση το απόγευμα.



Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα νοτιότερα νησιά με πιθανότητα τοπικών βροχών και βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά έως 5 μποφόρ. Το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-04-2024

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές οπότε είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 27 βαθμούς και στα νησιά τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.



