Παγετός στη Δυτική Μακεδονία

Δείτε που καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σήμερα

παγετός

Παγετός σημειώθηκε σε μια από τις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, στη Δυτική Μακεδονία, το πρωί της Τετάρτης 17/01. Η ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στον Νέο Καύκασο και ήταν ίση με -4.1 °C. Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες την Τετάρτη 17/01.

Χαμηλές Θερμοκρασίες

