Παγετός στη Δυτική Μακεδονία

Παγετός σημειώθηκε σε μια από τις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, στη Δυτική Μακεδονία, το πρωί της Τετάρτης 17/01. Η ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στον Νέο Καύκασο και ήταν ίση με -4.1 °C. Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες την Τετάρτη 17/01.
Πηγή: skai.gr
- Υψηλές θερμοκρασίες κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και Νοτιάδες. Πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή , και τη Δευτέρα.
- Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
- Άνοδος της θερμοκρασίας , οι υψηλότερες θερμοκρασίες Πέμπτη και Παρασκευή. Τοπικές βροχές και Νοτιάδες. Πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.