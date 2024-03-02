Ο πιο θερμός Φεβρουάριος τα τελευταία 15 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα ο φετινός

Σύμφωνα με το δίκτυο 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 μέχρι σήμερα, τον φετινό Φεβρουάριο η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα σχεδόν στο σύνολο της χώρας, σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019.

Ο φετινός Φεβρουάριος χαρακτηρίστηκε από πολλές ημέρες με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας και ήταν o πιο θερμός Φεβρουάριος από το 2010 στη Βόρεια Ελλάδα και ο 2ος πιο θερμός στη Θεσσαλία, στη Δυτική και Στερεά Ελλάδα, και στη Πελ/νησο. Στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, με τις μέσες μηνιαίες τιμές να κυμαίνονται έως και 4,0 °C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα νησιά του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, καταγράφηκαν μικρότερες αποκλίσεις, από +1.2 °C έως +1.6 °C.

Ο χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας τον Φεβρουάριο 2024 ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του μήνα Φεβρουαρίου ανά έτος, ανάλογα με τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Για τη Βόρεια Ελλάδα ήταν ο πιο θερμός μήνας τα τελευταία 15 χρόνια, και για τις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές ο 2ος πιο θερμός με το 2016. Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα σημειώθηκαν οι υψηλότερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, της τάξης των 12 °C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ η πιο "ψυχρή περίοδος" στην Ανατολική Ελλάδα ήταν μεταξύ 15-20 Φεβρουαρίου, όμως και πάλι η θερμοκρασία παρέμεινε σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,7 °C, με 23 από τις 29 ημέρες του μήνα να είναι θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη, 25 ημέρες του μήνα ήταν θερμότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κυμάνθηκε +3,0 ºC πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Στο Νευροκόπι παρατηρήθηκαν οι περισσότερες ημέρες με θετική απόκλιση θερμοκρασίας (29 ημέρες) και ακολουθούν η Πτολεμαΐδα με 28 ημέρες, και η Λάρισα με τη Ξάνθη με 26 ημέρες.

Στο τελευταίο γράφημα εμφανίζονται οι τιμές των αποκλίσεων και για τους 53 μετεωρολογικούς

Πηγή: skai.gr

