Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη σήμερα Σάββατο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για σήμερα, Σάββατο μέχρι το πρωί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Στα βόρεια ηπειρωτικά και το Αιγαίο βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως τις πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Από το βράδυ σε όλη τη χώρα βελτιωμένος καιρός.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις βραδινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι έως τις πρωινές ώρες θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Σταδιακά θα επικρατήσουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων, έως 6 μποφόρ στα νότια πελάγη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 17 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τα οποία μέχρι το πρωί στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία θα είναι κατά τόπους ισχυρά, σταδιακά από τα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νοτιοανατολικοί 4 με 5, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στις Σποράδες πρόσκαιρα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία δυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, πρόσκαιρα ισχυρές έως τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα του νομού.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.