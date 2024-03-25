Αραιές νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια επιφυλάσσει για σήμερα, Δευτέρα 25 Μαρτίου ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενώ, τοπικές βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Αναλυτικότερα, στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια θα σταματήσουν και το βράδυ και θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά μέχρι το απόγευμα στην περιοχή Κυκλάδων - Κρήτης 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, όμως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Τα φαινόμενα βαθμιαία από το απόγευμα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, τοπικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα για τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές τις απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά μέχρι το απόγευμα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία θα εξασθενησουν.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από τις προμεσημβρινές ώρες βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση απο το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από τις πρωινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

