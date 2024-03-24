Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται σήμερα Κυριακή, στα Δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Κρήτη κυρίως στα ορεινά από το μεσημέρι.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το βράδυ στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα

να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην Κρήτη αρχικά αίθριος αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, από το μεσημέρι 4 με 6 και από το βράδυ 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις βαθμιαία πιο πυκνές.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 4 με 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα 25η Μαρτίου

Για αύριο Δευτέρα, στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι βαθμιαία θα περιοριστούν στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο ενώ στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά μέχρι το απόγευμα στην περιοχή Κυκλάδων - Κρήτης 8 μποφόρ. Βαθμιαία στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο από τις προμεσημβρινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, όπου θα εξασθενήσουν το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, όμως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

