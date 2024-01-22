Λογαριασμός
«Σαρώνουν» οι βοριάδες το Αιγαίο - Τα 132χλμ την ώρα η ταχύτητα των ανέμων στην Παξιμάδα Καρύστου

Σε ποιες περιοχές οι βοριάδες είχαν τη μεγαλύτερη ταχύτητα - Δείτε τον πίνακα του Meteo

Θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι επικρατούσαν σήμερα τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ΕAA, οι ριπές του ανέμου στην Παξιμάδα Καρύστου έφτασαν τα 132 km/h, ενώ και σε άλλες περιοχές ξεπέρασαν τα 100 km/h.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι οκτώ μεγαλύτερες ριπές του ανέμου έως τις 15:45 το απόγευμα.

meteo



  

