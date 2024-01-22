Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι επικρατούσαν σήμερα τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ΕAA, οι ριπές του ανέμου στην Παξιμάδα Καρύστου έφτασαν τα 132 km/h, ενώ και σε άλλες περιοχές ξεπέρασαν τα 100 km/h.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι οκτώ μεγαλύτερες ριπές του ανέμου έως τις 15:45 το απόγευμα.







Πηγή: skai.gr

