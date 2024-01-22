Τσουχτερό κρύο στη Βόρεια Ελλάδα: Μέχρι και -18,7 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο - Δείτε πού

Τσουχτερό κρύο επικρατεί στη Βόρεια Ελλάδα, όπου σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος έχει υποχωρήσει κάτω από το μηδέν, δημιουργώντας συνθήκες παγετού.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν από την αρχή της ημέρας στη Δυτική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να δείχνει -16,6 βαθμούς Κελσίου στην Πτολεμαΐδα και -15,1 στη Φλώρινα. Η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στον Νέο Καύκασο Φλώρινας, όπου η θερμοκρασία υποχώρησε στους -18,7 βαθμούς Κελσίου.

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες του ίδιου αυτοκινητόδρομου, ενώ αλυσίδες χρειάζονται σε ορεινά σημεία του οδικού δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας.

Αισθητό είναι το κρύο και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στη Θεσσαλονίκη, το πρωί η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης βρέθηκε λίγο πάνω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου (0,6).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.