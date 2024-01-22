Στους 38 βαθμούς Κελσίου η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα σε Δυτική Μακεδονία και Δωδεκάνησα

Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα το πρωί σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου υπάρχει χιονοσκεπές έδαφος.

Συγκεκριμένα, στον Νέο Καύκασο Φλώρινας ο αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός του δικτύου του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε στις 08:10 θερμοκρασία -19.8°C, ενώ άλλες περιοχές (Πτολεμαΐδα, Κοιλάδα Κοζάνης και Φλώρινα) καταγράφονται θερμοκρασίες κάτω από τους -15°C.

Αντίθετα, σε περιοχές των Δωδεκανήσων, όπως το Καστελόριζο, την ίδια ώρα η θερμοκρασία διατηρήθηκε στα επίπεδα των 18°C, δηλαδή 38°C υψηλότερα σε σχέση με τον Νέο Καύκασο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.