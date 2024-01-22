Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στους 38 βαθμούς Κελσίου η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα σε Δυτική Μακεδονία και Δωδεκάνησα

Ενώ στη Βόρεια Ελλάδα χιονίζει, στο Καστελόριζο το θερμόμετρο έδειξε 18 βαθμούς Κελσίου

Καστελόριζο

Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα το πρωί σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου υπάρχει χιονοσκεπές έδαφος.

Συγκεκριμένα, στον Νέο Καύκασο Φλώρινας ο αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός του δικτύου του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε στις 08:10 θερμοκρασία -19.8°C, ενώ άλλες περιοχές (Πτολεμαΐδα, Κοιλάδα Κοζάνης και Φλώρινα) καταγράφονται θερμοκρασίες κάτω από τους -15°C.

Αντίθετα, σε περιοχές των Δωδεκανήσων, όπως το Καστελόριζο, την ίδια ώρα η θερμοκρασία διατηρήθηκε στα επίπεδα των 18°C, δηλαδή 38°C υψηλότερα σε σχέση με τον Νέο Καύκασο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: θερμοκρασία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark