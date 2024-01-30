Kακοκαιρία με χιόνια στην Κρήτη: Πώς θα κινηθεί η ψυχρή εισβολή

Με την Κρήτη στο επίκεντρο θα συνεχίσει την πορεία της η ψυχρή εισβολή καθώς τις επόμενες ώρες αναμένουμε χονοπτώσεις σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές της Κρήτης κατά τόπους έντονες μέχρι αύριο το απόγευμα.

Η κακοκαιρία ήρθε «ντύνοντας στα λευκά» τα ορεινά και ημιορεινά της χώρας χωρίς ωστόσο να προκαλέσει προβληματα.

Τις πιο έντονες χιονοπτώσεις είχαμε σε Βοιωτία, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και τα ορεινά της Κρήτης.

Το πρωί της Τετάρτης αναμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο εντάσεως 8 και τοπικά της πρωινές ώρες 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Στην ανατολική Στερεά, στις Σποράδες, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τοπικές βροχές ή χιονόνερο και καταιγίδες στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα.

Τα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και μέχρι το απόγευμα στην Κρήτη θα είναι κατά τοπους ισχυρά. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά -ημιορεινά της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Αττικής, της ανατολικής Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 13 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα νότια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και μέχρι το απόγευμα στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά τις πρωινές ώρες 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τις πρωινές ώρες 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα δυτικά τμήματα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά με τοπικές βροχές, οι οποίες στις Σποράδες τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7 και στις Σποράδες πρόσκαιρα 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, πρόσκαιρα ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά - ημιορεινά μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-02-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Κρήτης χιονοπτώσεις οι οποίες το απόγευμα θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικα 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι..

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 02-02-2024

Αραιές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά στα κεντρικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Χαλκιδική και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη και το Θερμαικό τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα βόρεια, όπου όμως τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί παγετός.

Πηγή: skai.gr

