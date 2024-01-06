Προειδοποιητικό μήνυμα του «112» για κακοκαιρία στην Πάτρα

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους από απόψε το βράδυ, εστάλη νωρίτερα σε όσους βρίσκονται στην Δυτικής Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία, την Αχαΐα και την Ήπειρο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Ήπειρος #Αιτωλοακαρνανία #νησιά_Ιονίου #Ηλεία #Αχαΐα



🆘 Προειδοποιητικό μήνυμα για ισχυρές καταιγίδες-θυελλώδεις ανέμους από τις βραδινές ώρες έως απόγευμα Κυριακής στην περιοχή σας



‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας κατά τη διάρκεια των φαινομένων… January 6, 2024

Όπως αναφέρει η επείγουσα ειδοποίηση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το απόγευμα της Κυριακής και για αυτό τον λόγο οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν την Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Μπορεί το σκηνικό του καιρού στη χώρα σε γενικές γραμμές μέχρι στιγμής να είναι ιδιαιτέρως ηλιόλουστο και με σχετικά υψηλή, για τα δεδομένα της εποχής, θερμοκρασία ωστόσο ήδη οι πρώτοι ελαφρώς πιο δυνατοί άνεμοι έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητοί.

Λίγο μετά τις 20:00 ετέθησαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πατρών- Αθηνών στο ύψους του Ελαιώνα (στο σημείο των κατολισθήσεων).

Η κυκλοφορία θα γίνεται από το ένα ρεύμα τόσο από Πάτρα προς Αθήνα όσο και από Αθήνα προς Πάτρα.

Η διάρκεια των έκτακτων ρυθμίσεων θα εξαρτηθεί από το ποσο θα κρατήσουν τα έντονα φαινόμενα

Πηγή: skai.gr

