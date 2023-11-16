Λογαριασμός
Κάνει κρύο... και στην Ελλάδα- Δείτε που καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σήμερα

Χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Πέμπτης 16/11

Κρύο στη Θεσσαλονίκη (φωτό αρχείου)

Χαμηλές ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης 16/11. Η χαμηλότερη ελάχιστη καταγράφηκε στο Σέλι όπου ο υδράργυρος έπεσε στους 0.4 °C. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Χαμηλές Θερμοκρασίες

Πηγή: skai.gr

