Κάνει κρύο... και στην Ελλάδα- Δείτε που καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σήμερα

Χαμηλές ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης 16/11. Η χαμηλότερη ελάχιστη καταγράφηκε στο Σέλι όπου ο υδράργυρος έπεσε στους 0.4 °C. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.
Πηγή: skai.gr
- Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού το Σαββατοκύριακο ….. προς το χειμωνιάτικο, που δεν θα κρατήσει πολύ… με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τους ενισχυμένους βοριάδες και τις τοπικές καταιγίδες.
- Καιρός σήμερα: Αρχίζει η πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα σημειώθουν βροχές και καταιγίδες
- Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού το Σαβ/Κυρ με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές καταιγίδες , την πτώση της θερμοκρασίας και τους ενισχυμένους βοριάδες.
