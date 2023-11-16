Σήμερα Πέμπτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και Νότια , που σχετικά γρήγορα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 19 με 21 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 23 με 25 βαθμούς.

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Από το απόγευμα – βράδυ στα Δυτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο Αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στα Ανατολικά- Βορειοανατολικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα Β- ΒΑ ορεινά. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Έτσι την Κυριακή μόνο στην Ανατολική και νότια Νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η ένταση των Βορείων ανέμων 7 με 9 μποφόρ , Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση για να επανέλθει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα. Σχεδόν αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα Ανατολικά 6 μποφόρ , με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.