Aρχίζει η πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών.



Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι στα βόρεια. Στα νότια πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά ο καιρός ανά περιοχές σύμφωνα με την ΕΜΥ



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Γρήγορα από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί και θα γίνει παντού αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία έως 7 μποφόρ. Αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί στη Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά αίθριος βαθμιαία τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Εύβοια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια το πρωί σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και νωρίς το πρωί έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και το πρωί στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος βαθμιαία τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και γρήγορα αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 και νωρίς το πρωί έως 7 μποφόρ. Αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

