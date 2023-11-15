Σήμερα Τετάρτη Λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από αργά το απόγευμα -βράδυ στα Βόρεια - Βορειοανατολικά τη νύχτα και στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 22 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 23 με 25 βαθμούς , στην Κρήτη έως 26 βαθμούς.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Ανατολικά , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. . Άνεμοι Βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση , κυρίως στα Βόρεια. .

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Από το απόγευμα – βράδυ στα Δυτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο Αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα Β- ΒΑ ορεινά. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Η ένταση των ανέμων 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.