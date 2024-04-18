Έρχεται κακοκαιρία- εξπρες: Πότε ξεκινά και σε ποιες περιοχές

Απότομη επιδείνωση του καιρού αναμένουμε από αύριο με την κακοκαιρία να εστιάζει στις πληγείσες, από το κύμα κακοκαιρίας Daniel, περιοχές της Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, αύριο περίπου πριν το μεσημέρι, εκτιμάται πως θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις πρώτα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι βροχές θεωρείται πως θα είναι κάπως εντονότερες στη δυτική Ελλάδα και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τουλάχιστον μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη συνέχεια σχεδόν σε όλη τη χώρα με εξαίρεση ίσως τα νοτιοανατολικά.

Αργά το απόγευμα προς το βράδυ και κυρίως κατά την διάρκεια της νύχτας, στη Θεσσαλία, την Πιερία, στη Βόρεια Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανόν στη Νότια Χαλκιδική, τα φαινόμενα θα είναι αρκετά έντονα με σημαντικό όγκο βροχόπτωσης και ενδεχομένως χαλάζι.

Δεν εκτιμάται πως το κύμα κακοκαιρίας θα μπορούσε να συγκριθεί με τα ακραία φαινόμενα του Daniel ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής εκτιμάται πως θα πέσει στον νομό Μαγνησίας και ειδικότερα στο Πήλιο όπου δεν είναι απίθανο να σημειωθούν κατολισθήσεις.

Έντονα θα είναι τα καιρικά φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού αιγαίου, τη Χίο τη Μυτιλήνη και ίσως τη Σάμο.

Όπως φαίνεται, το Σάββατο το πρωί τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα νότια θα εξασθενίσουν βαθμιαία και το βράδυ θα ολοκληρωθούν.

Η Κυριακή θα είναι σε γενικές γραμμές μια αρκετά καλή μέρα για όλη τη χώρα με εξαίρεση την Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα όπου θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές.

Η μόνη ημέρα, τέλος, με ενισχυμένους ανέμους προβλέπεται να είναι το Σάββατο με την εξασθένιση τους πάντως να εκτιμάται πως θα ξεκινήσει ήδη από το μεσημέρι από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 20- 21 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα πια, από αύριο.

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας με μέγιστο του 25-26 βαθμούς αναμένεται την Κυριακή.



Πηγή: skai.gr

