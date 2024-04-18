Λογαριασμός
Βίντεο: Η στιγμή που δημοσιογράφος αποκαλεί την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «εγκληματία πολέμου» – Η αντίδρασή της 

«Ειστε υπεύθυνη για την γενοκτονία στη Γάζα, θα έπρεπε να είστε στη Χάγη» φώναζε ο David Cronin, την ώρα που η Πρόεδρος της Κομισιόν ξεκίνησε να μιλάει

Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν

Σφοδρή λεκτική επίθεση εξαπέλυσε χθες δημοσιογράφος κατά της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία της κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Άμυνας. 

«Είστε εγκληματίας πολέμου κυρία φον ντερ Λάιεν , υπεύθυνη για την γενοκτονία στη Γάζα, υποστηρίζετε απόλυτα το Ισραήλ, έχετε το αίμα των Παλαιστινίων παιδιών στα χέρια σας, θα έπρεπε να είστε στη Χάγη» άρχισε να φωνάζει ο David Cronin, την ώρα που η Πρόεδρος της Κομισιόν ξεκίνησε να μιλάει. 

Οι άνδρες ασφαλείας τον απομάκρυναν από την αίθουσα ενώ ο δημοσιογράφος συνέχιζε να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». 

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στεκόταν αμίλητη, με ένα ελαφρύ, αμήχανο μειδίαμα και δεν σχολίασε τίποτα. 

