Σφοδρή λεκτική επίθεση εξαπέλυσε χθες δημοσιογράφος κατά της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία της κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Άμυνας.

European Commission President Ursula von der Leyen's speech at the European Defence and Security Summit in Brussels was interrupted when a protester said she was aiding a 'genocide' in Gaza pic.twitter.com/2VvkyCoZlg April 17, 2024

«Είστε εγκληματίας πολέμου κυρία φον ντερ Λάιεν , υπεύθυνη για την γενοκτονία στη Γάζα, υποστηρίζετε απόλυτα το Ισραήλ, έχετε το αίμα των Παλαιστινίων παιδιών στα χέρια σας, θα έπρεπε να είστε στη Χάγη» άρχισε να φωνάζει ο David Cronin, την ώρα που η Πρόεδρος της Κομισιόν ξεκίνησε να μιλάει.

❝You are a criminal Ms. Von der Leyen. You should be at The Hague❞



During Brussels Defense Summit, journalist David Cronin attempts to place European Commission President Ursula von der Leyen under 'citizen's arrest' over complicity in Gaza crisis https://t.co/GWQpnCa5sD pic.twitter.com/KWdSGEXk7N — Anadolu English (@anadoluagency) April 18, 2024

Οι άνδρες ασφαλείας τον απομάκρυναν από την αίθουσα ενώ ο δημοσιογράφος συνέχιζε να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στεκόταν αμίλητη, με ένα ελαφρύ, αμήχανο μειδίαμα και δεν σχολίασε τίποτα.

