Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Έρχεται κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο για την επερχόμενη κακοκαιρία η οποία προβλέπει χαμηλό βαρομετρικό χαμηλό αύριο Παρασκευή στα δυτικά, θα κινηθεί ανατολικά και προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος τη χώρας.

Ειδικότερα, από τις προμεσημβρινές ώρες της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου (20-04-24) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα έντονα φαινόμενα που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, γρήγορα θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και αργότερα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή (19-04-24)

α. Από τις απογευματινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

β. Από αργά το απόγευμα στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο (κυρίως στα δυτικά τμήματά της).

γ. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν. Καβάλας), την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

δ. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Το Σάββατο (20-04-24)

α. Μέχρι τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Θεσσαλονίκης, ν. Χαλκιδικής καθώς και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια του ν. Σερρών και ν. Καβάλας), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και κατά τόπους την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

β. Από νωρίς το πρωί και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.