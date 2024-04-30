Στα Δωδεκάνησα, το Ιόνιο και το νότιο τμήμα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος καιρός ενώ στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες . Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θράκη. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά. Λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στην Εύβοια, τη βόρεια Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, που βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τη νότια Κρήτη τους 24 με 26 και στα νησιά του Αιγαίου τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θράκη. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι στην κεντρική Μακεδονία από το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά τμήματα βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς και στα ηπειρωτικά έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Στην ανατολική Πελοπόννησο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Bόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς και στην ανατολική Πελοπόννησο έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη και πιθανόν στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα και το νότιο τμήμα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος. Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου



