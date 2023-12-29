Λογαριασμός
Σήμερα Παρασκευή δεν αναμένονται βροχές, Σαβ/Κυρ ασθενείς τοπικές βροχές στην Α και Ν Νησιωτική χώρα και τη Δευτέρα Πρωτοχρονιά, τοπικές βροχές στα Δυτικά, τα Νότια και το Α. Αιγαίο - Νοτιάδες και την επόμενη εβδομάδα.

Η τελευταία πρόγνωση  του καιρού για το 2023, από τη Χριστίνα Σούζη, η επόμενη του χρόνου .... !!  Καλή χρονιά !! 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Οι Άνεμοι  Δ – ΝΔ  3 με 4 μποφόρ και στα Ν Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δυτικά και Βόρεια  έως 17 βαθμούς και στην  υπόλοιπη χώρα  έως 18 με 20 βαθμούς 

Το  Σάββατο ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Α και Ν Νησιωτική χώρα, στην υπόλοιπες  περιοχές αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή.   Οι  άνεμοι  3 με 4 και στα Ν Αιγαίο  τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα νότια.  

Την Κυριακή  , τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Α και Ν Νησιωτική χώρα , στις υπόλοιπες περιοχές λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Τέλος Τη Δευτέρα Πρωτοχρονιά και την Τρίτη τοπικές βροχές  θα εκδηλωθούν στα Δυτικά , τα Νότια και το Α Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.   

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  Ηλιοφάνεια , με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα . Άνεμοι Δυτικοί  3 με 4 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.  Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

