Σήμερα Παρασκευή αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι Άνεμοι Δ – ΝΔ 3 με 4 μποφόρ και στα Ν Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δυτικά και Βόρεια έως 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20 βαθμούς

Το Σάββατο ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Α και Ν Νησιωτική χώρα, στην υπόλοιπες περιοχές αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή. Οι άνεμοι 3 με 4 και στα Ν Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Την Κυριακή , τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Α και Ν Νησιωτική χώρα , στις υπόλοιπες περιοχές λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Τη Δευτέρα Πρωτοχρονιά και την Τρίτη τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα Δυτικά , τα Νότια και το Α Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Ηλιοφάνεια , με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα . Άνεμοι Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

