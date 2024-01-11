Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και μέχρι το βράδυ στην ανατολική Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη και πιθανώς την ανατολική Στερεά και τις δυτικές Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο (κυρίως στις παράκτιες περιοχές) και από το βράδυ στη νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν το βράδυ στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 05 έως 13 βαθμούς και στα νησιά από 10 εως 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ισχυρός στα βορειοδυτικά.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες τοπικές νεφώσεις στην δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Γρήγορα τα φαινόμενα στο Ιόνιο και (κυρίως στις παράκτιες περιοχές)

της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν το βράδυ στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Από το απόγευμα βαθμιαία στην ανατολική Πελοπόννησο και μέχρι το βράδυ πιθανώς στην ανατολική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα στην ανατολική Πελοπόννησο θα ενταθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν το βράδυ στα ορεινά των δυτικότερων περιοχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην ανατολική Κρήτη. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη δυτική Κρήτη και πιθανώς στις δυτικές Κυκλάδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα στη δυτική Κρήτη θα ενταθούν και ενδέχεται να σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένση από τα δυτικά.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Από το βράδυ ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-01-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βορειοανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στο βόρειο Αιγαίο και τη Χαλκιδική.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις αρχικά 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση στα 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα κυμανθεί στα βόρεια και τα κεντρικά από -05 (μείον 5) έως 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 02 έως 10 με 12 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 06 έως 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.





Πηγή: skai.gr

