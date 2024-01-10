«Παράθυρο στον ήλιο» πριν τον χιονιά: Η πορεία του καιρού μέχρι και το Σάββατο

Πρόσκαιρη μικρή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024, κυρίως στη Θράκη και τα νότια νησιωτικά τμήματα, όμως από την Παρασκευή 12/1 προβλέπεται νέα πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Αέριες μάζες αρκτικής προέλευσης από τη Βόρεια Σκανδιναβία και τη Ρωσία κινούνται ήδη προς τα Βαλκάνια, και θα προκαλέσουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα κυρίως το Σάββατο 13/1.

Ο πρώτος χάρτης δείχνει τη θερμοκρασία που προβλέπεται την Πέμπτη 11/1 σε υψόμετρο περίπου 1500 μ, επίπεδο στο οποίο μελετάμε την κίνηση των αερίων μαζών. Το μπλε βέλος δείχνει την κίνηση της αρκτικής αέριας μάζας προς τα νότια, ενώ το κόκκινο βέλος την κίνηση των θερμών αερίων μαζών από την Κεντρική Μεσόγειο.

Ο δεύτερος χάρτης δείχνει τη θερμοκρασία που προβλέπεται στο ίδιο υψόμετρο το Σάββατο 13/1. Η ψυχρή αέρια μάζα, που διακρίνεται με αποχρώσεις μπλε χρώματος, θα κατακλύσει το μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης όπου θα προκαλέσει και την εκδήλωση χιονοπτώσεων. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της Τετάρτης 10/1, οι χιονοπτώσεις στη χώρα μας θα έχουν τοπικά έντονο χαρακτήρα στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Νεότερα στοιχεία για την εξέλιξη των χιονοπτώσεων θα δοθούν σε επόμενες ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.