Πέμπτη 11-1-24

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από αργά το απόγευμα – βράδυ , στα Δ – Κ και Ν. Οι Β Άνεμοι μόνο στο ΝΑ Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση.

Παρασκευή 12-1-24

Τοπικές βροχές και σποραδικές και σποραδικές καταιγίδες στα Κεντρικά και Νότια και το βράδυ βροχές στα Β – ΒΑ. Χιονοπτώσεις τοπικά στα ορεινά – ημιορεινά. Βαθμιαία ενίσχυση των Βορείων ανέμων.

Σάββατο 13-1-24

Στην Α Θεσσαλία ( Μαγνησία – Πήλιο) , Α. Στερεά , Εύβοια , Α-ΒΑ Πελοπόννησο , Σποράδες , Κυκλάδες και Κρήτη τοπικές βροχές ή χιονόνερο , παροδικές χιονοπτώσεις στα Ορεινά – ημιορεινά.

Στην Αττική Τοπικές βροχές ή χιονόνερο κυρίως στα Β και Α του νομού , παροδικές χιονοπτώσεις στα Β ορεινά – ημιορεινά. Και πάντως όχι χιόνι στο Σύνταγμα.

Την Κυριακή γενικά βελτιώνεται ο καιρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.