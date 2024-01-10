Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μέχρι και την Κυριακή δεν προβλέπεται υετός (βροχές, χιόνια) ικανός να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Παγετός στα ηπειρωτικά και κατά διαστήματα ενισχυμένοι άνεμοι.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

UPDATE: 08:04
Πρόγνωση Καιρού

Πέμπτη 11-1-24

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από αργά το απόγευμα – βράδυ , στα Δ – Κ και Ν. Οι Β Άνεμοι μόνο στο ΝΑ Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση.

Παρασκευή 12-1-24

Τοπικές βροχές και σποραδικές και σποραδικές καταιγίδες στα Κεντρικά και Νότια και το βράδυ βροχές στα Β – ΒΑ. Χιονοπτώσεις τοπικά στα ορεινά – ημιορεινά. Βαθμιαία ενίσχυση των Βορείων ανέμων.

Σάββατο 13-1-24

Στην Α Θεσσαλία ( Μαγνησία – Πήλιο) , Α. Στερεά , Εύβοια , Α-ΒΑ Πελοπόννησο , Σποράδες , Κυκλάδες και Κρήτη τοπικές βροχές ή χιονόνερο , παροδικές χιονοπτώσεις στα Ορεινά – ημιορεινά.

Στην Αττική Τοπικές βροχές ή χιονόνερο κυρίως στα Β και Α του νομού , παροδικές χιονοπτώσεις στα Β ορεινά – ημιορεινά. Και  πάντως όχι χιόνι στο Σύνταγμα.

Την Κυριακή γενικά βελτιώνεται ο καιρός.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark