Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία, παρόλο που θα σημειώσει πτώση, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στις Κυκλάδες 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βορειοανατολικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και παρόλο που θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα θα πλησιάσει περισσότερο τις κανονικές για την εποχή τιμές. Συγκεκριμένα θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

