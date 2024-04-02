Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μικρό καλοκαίρι: Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 31 βαθμούς Κελσίου

Σε οκτώ πόλης ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου

θερμοκρασια

Σε ακραία υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε η θερμοκρασία και την Τρίτη 2 Απριλίου 2024, όπως παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα θερμοκρασιών του παρακάτω Χάρτη, όπου σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, 300 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 25 °C και 20 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν τιμές άνω των 30 °C, σε σύνολο 512 σταθμών.

O αντίστοιχος αριθμός των μετεωρολογικών σταθμών που κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 25 °C τη Δευτέρα 1/4, ήταν 227. 

H υψηλότερη τιμή θερμοκρασίας καταγράφτηκε στα Χανιά και στο Άργος ίση με 31.6 °C.

Σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας παρατηρείται ήδη από τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας.

Χάρτης μεγίστων θερμοκρασιών, καθώς επίσης και οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης

Θερμοκρασία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: θερμοκρασία Καιρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark