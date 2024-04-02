Σε ακραία υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε η θερμοκρασία και την Τρίτη 2 Απριλίου 2024, όπως παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα θερμοκρασιών του παρακάτω Χάρτη, όπου σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, 300 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 25 °C και 20 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν τιμές άνω των 30 °C, σε σύνολο 512 σταθμών.
O αντίστοιχος αριθμός των μετεωρολογικών σταθμών που κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 25 °C τη Δευτέρα 1/4, ήταν 227.
H υψηλότερη τιμή θερμοκρασίας καταγράφτηκε στα Χανιά και στο Άργος ίση με 31.6 °C.
Σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας παρατηρείται ήδη από τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας.
Χάρτης μεγίστων θερμοκρασιών, καθώς επίσης και οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης
- Η θερμοκρασία από αύριο Τετάρτη θα σημειώσει πτώση , σε μικρή άνοδο και πάλι το Σ/Κ κυρίως στα Δ και Β. Ενισχυμένοι Βοριάδες την Κυριακή.
- Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης και ζέστης - Σε ποιες περιοχές τα θερμόμετρα θα δείξουν 30 βαθμούς
- Κοκτέιλ αφρικανικής σκόνης, ομίχλης και ζέστης: «Καμπανάκι» από τους ειδικούς - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.