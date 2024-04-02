Σήμερα Τρίτη αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 5 , στο Αιγαίο τοπικά 6 , Από το απόγευμα θα γίνουν Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 27 με 29 βαθμούς , στα Α Ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς.

Την Τετάρτη. Ηλιοφάνεια με Αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ - ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει πτώση , θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς

Πέμπτη και Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός και μόνο τα απογεύματα στα ΒΑ ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι Άνεμοι Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ , στα Ν την Παρασκευή πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5, και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. αραιή συννεφιά. Άνεμοι: Από το μεσημέρι Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες πιο πυκνές. Από το απόγευμα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες Δ – ΒΔ έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

