Έως και σήμερα Τρίτη θα επικρατήσουν πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βόρεια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα οπότε θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Βαθμιαία η σκόνη θα περιοριστεί στα ανατολικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία, παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά όπου θα φτάσει τους 21 με 24 βαθμούς, θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ανατολικά τους 26 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Από το απόγευμα βαθμιαία γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα τις πρωινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ. Τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες πιο πυκνές. Από το απόγευμα γενικά αίθριος. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-04-2024

Γενικά αίθριος και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει πτώση θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

