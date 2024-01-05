Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα Δωδεκάνησα νωρίς το πρωί και στο Ιόνιο το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα δυτικά ηπειρωτικά θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 4 και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί 5 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Βαθμιαία στα δυτικά και αργότερα στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν σε νότιους 3 με 5 μποφόρ, με ενίσχυση στο Ιόνιο τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 18 με 20 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τοπικά τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις τοπικά πυκνότερες από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στο Ιόνιο το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 2 με 4, από το απόγευμα στο Ιόνιο 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις τοπικά πυκνότερες από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα νότιοι, το βράδυ τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Δωδεκάνησα όπου έως και τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα νότιοι 3 με 4 στα βόρεια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος από το απόγευμα νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με μικρή ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις τοπικά πυκνότερες από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-01-2024 (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ)

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Από αργά το απόγευμα μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, οι οποίες θα είναι κατά τόπους έντονες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα το πρωί κατά τόπους θα είναι περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία έως 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-01-2024

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα πελάγη τοπικά 8 και στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

