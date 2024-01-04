Σήμερα Πέμπτη Αραιή συννεφιά κατά διαστήματα πιο πυκνή με ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ν Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 16 με 17 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή Λίγη συννεφιά κατά τόπους αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Το Σάββατο Θεοφάνια Αρχικά ασθενείς βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά και το Α. Αιγαίο. Από αργά το απόγευμα – βράδυ , στα Δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και στα ΒΔ θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα , έτσι την Κυριακή ο καιρός θα είναι άστατος , με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα κυρίως στα Δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και την Κυριακή στα Δυτικά και Βόρεια.

Τέλος τη Δευτέρα συνεχίζεται ο άστατος καιρός , με τοπικές βροχές , και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα και την Α. νησιωτική χώρα , Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμοι Δυτικοί 3 με 5 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

